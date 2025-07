Crema corpo e sali per pediluvio ritirati dal commercio per presenza di sostanze tossiche | allerta Ue

Attenzione consumatori: due prodotti cosmetici italiani, crema corpo e sali per pediluvio, sono stati ritirati dal mercato a causa di una tossicità grave. L’allerta UE ha segnalato la presenza di sostanze chimiche rischiose per la salute, vietate nei cosmetici. La sicurezza dei clienti viene prima di tutto, quindi è fondamentale essere informati e agire di conseguenza. Continua a leggere per scoprire come tutelarsi e quali alternative scegliere.

Si tratta di due prodotti cosmetici realizzati in Italia. Il richiamo è stato disposto dalle autorità per un rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di una sostanza considerata tossica per la riproduzione vietata nei prodotti cosmetici dal Regolamento UE. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: presenza - crema - corpo - sali

Peeling corpo ai cristalli marini in offerta. Scrub corpo con sali marini, esfoliazione delicata ma particolarmente efficace e a seguire massaggio con crema idratante. Peeling corpo 45min. a 48€ anziché 60 Consulenza estetica gratuita. Tel/whatsapp -> 392 936 Vai su Facebook

Crema corpo e sali per pediluvio ritirati dal commercio per presenza di sostanze tossiche: allerta Ue; 25 prodotti beauty a sconto per la Festa delle Offerte di Primavera; Le migliori creme corpo al gelsomino, dalla fragranza fresca e persistente ??.

Crema corpo rassodante e compattante: quali sono le migliori da usare ... - Questa crema di Face D è di veloce assorbimento ed esercita anche un'azione antinquinamento. Riporta corriere.it

Cura del corpo, i migliori sali da bagno - I sali da bagno sono una coccola di bellezza: fanno bene a mente e corpo, allentano tensioni e stress, lenire e ammorbidire la pelle, e rilassarsi profondamente Cerca Moda ... Secondo elle.com