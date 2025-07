Costi | Napoli Conte farebbe rendere al massimo Osimhen chissà se …

Nel mondo del calcio, la differenza tra successo e fallimento spesso si gioca su dettagli strategici e visioni a lungo termine. Giandomenico Costi, ex braccio destro di Giuntoli al Napoli, evidenzia come le decisioni dei tecnici, come Conte, possano fare la differenza nel rendere al massimo talenti come Osimhen. Ma sarà disposto l’allenatore a cogliere questa sfida? Il futuro del Napoli potrebbe dipendere proprio da queste scelte cruciali…

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Giandomenico Costi, ex braccio destro di Giuntoli al Napoli. Queste le sue parole: "Il calcio non è fatto di pensieri che prendono forma dall'oggi al domani, ma di programmazioni e certe decisioni prendono forma mesi o anni prima! Osimhen? Abbiamo sbagliato perchè potevamo prenderlo un anno prima, ma siamo soddisfatti perchè lo ha preso il Napoli nonostante potesse andare in club importanti come il Liverpool.

Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento del Napoli, Conte sarebbe stuzzicato dall'idea, ma potrebbe farsi solo a determinate condizioni come un prestito con diritto di riscatto e pagamento dell'ingaggio cinquanta e cinquanta. Vai su Facebook

IL PENSIERO - Costi: Osimhen? Fu un capolavoro di Giuntoli, in azzurro è migliorato tanto, Conte lo farebbe rendere al massimo; Zauli: Miretti? L'ho allenato, farebbe comodo al Napoli. Vice Lukaku? Conte cerca una caratteristica precisa; Ha tanta cazzimma, con Conte farebbe il salto definitivo. Piace molto al Napoli.

