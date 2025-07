Così nasce la pace? Il Pkk consegna le armi

Nel cuore delle montagne di Qandil, il PKK ha annunciato una storica svolta: la consegna delle armi e l’avvio di un processo di pace. Un passo che potrebbe cambiare le sorti della regione e aprire nuove speranze di dialogo e riconciliazione. Scopri i dettagli di questa trasformazione e le prospettive future, attivando il tuo abbonamento per approfondire ogni sfumatura di questa importante svolta.

Nelle montagne di Qandil, nel nord dell’Iraq, dove il Partito dei lavoratori del Kurdistan ( Pkk ) ha da anni spostato il proprio quartier. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così nasce la pace? Il Pkk consegna le armi

