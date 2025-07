Così Gemini può trasformare una foto in un video con l’Intelligenza Artificiale

Gli enormi progressi dell’Intelligenza Artificiale nel campo dell’editing video stanno rivoluzionando il modo in cui creiamo contenuti. Google, con la sua piattaforma Gemini, introduce una funzione innovativa: trasformare una semplice foto in un video completo di audio grazie a Veo 3. Questa tecnologia apre nuove possibilità creative e professionali, semplificando il processo di produzione. Scopriamo insieme come questa straordinaria novità possa cambiare il tuo modo di raccontare storie attraverso le immagini.

Gli enormi progressi dell'Intelligenza Artificiale nel campo dell'editing video sono sotto gli occhi di tutti. E Google non ha perso tempo, anzi. Il colosso di Mountain View ha annunciato una nuova e sorprendente funzione per la sua piattaforma Gemini: da oggi è possibile trasformare una semplice immagine in un video completo di audio grazie al supporto del generatore video Veo 3. Come trasformare una semplice immagine in un video. Questa a funzione image-to-video consente agli utenti di caricare una foto sull'app Gemin i e, tramite un prompt testuale, generare automaticamente un video animato.

