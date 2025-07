Così è morto il ragazzo sepolto sotto la sabbia a Montalto di Castro | la dinamica dell’incidente

Una tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro scuote la comunità: Riccardo Boni, 17 anni, ha perso la vita sotto una buca di sabbia che lui stesso aveva scavato con i fratelli. Il dramma, avvenuto il 10 luglio, ha lasciato tutti sgomenti, soprattutto considerando le difficoltà visive del giovane. Un evento che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di gioco e l’importanza della massima attenzione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma il dolore è immenso.

È stato fatale il tunnel di sabbia che il 17enne aveva scavato insieme ai fratelli giocando in spiaggia. Riccardo Boni ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 10 luglio sull’arenile di Montalto di Castro, nel viterbese. A dare l’allarme è stato il fratellino di 5 anni, unico testimone, insieme agli altri figli della famiglia Boni, della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era ipovedente. La buca profonda un metro e mezzo e i problemi di vista. Si erano allontanati dalla spiaggia protetta, in cui erano arrivati con la mamma e il papà, per andare a scavare una buca in quella accanto. 🔗 Leggi su Open.online