Cos'è la Cobret la droga che si sta diffondendo a Roma | gli effetti dell'eroina di scarto e i rischi

Nel cuore di Roma, la Cobret sta emergendo come una minaccia silenziosa, diffusa tra i giovani e i soggetti più vulnerabili. Questa droga, derivata dall’oppio e definita "eroina di scarto", mette a rischio la vita di chi la assume, con effetti devastanti e rischi mortali. In un solo giorno, sei persone sono state soccorse sul GRA: un campanello d’allarme che richiede attenzione e informazione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa sostanza pericolosa e come difendersi.

In un giorno sei persone sono state soccorse sul GRA di Roma in preda ai fumi della Cobret, una droga derivata dalla lavorazione dell'oppio e considerata "eroina di scarto". Cos'è questa sostanza stupefacente, come viene assunta e quanto è pericolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

