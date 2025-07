Cos' è Cobret la droga zombie che costa poco e ha effetti collaterali gravissimi

In un contesto in rapido aumento di allarme, il Cobret, conosciuto come la "droga degli zombie", sta preoccupando sempre di più le autorità e i cittadini. Economico ma devastante, questo stupefacente si diffonde a macchia d'olio, con conseguenze drammatiche per chi ne fa uso. Ma da dove deriva questa sostanza e quale minaccia rappresenta realmente? Scopriamolo insieme, per comprendere meglio questa minaccia crescente e come contrastarla.

Sale la preoccupazione per la rapida diffusione del Cobret, una sostanza stupefacente molto economica, ma anche molto pericolosa, capace di scatenare reazioni distruttive in chi l'assume, tanto da essere soprannominata la "droga degli zombie", alla stregua del Fentanyl. A Roma i casi continuano a moltiplicarsi, e in sole 24 ore sono state soccorse ben sei persone. Un dato che allarma. Cobret, da dove deriva questa sostanza. Lo stupefacente deriva dagli scarti dell'eroina, pertanto si tratta di un alcaloide del papavero dell'oppio. Nel corso del processo di trasformazione che porta l'eroina a diventare eroina cloridato, si raggiunge una fase intermedia, quella dell'acetificazione, ed è in quel momento che si ottiene il prodotto di cui stiamo parlando.

