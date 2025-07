Cosa fare in Lombardia nel weekend dell’11 12 e 13 luglio 2025 | sagre feste e concerti provincia per provincia

Il weekend dell'11, 12 e 13 luglio 2025 in Lombardia si preannuncia ricco di emozioni, tradizioni e divertimento. Dalle sagre gustose alle performance musicali, passando per eventi sportivi unici, ogni provincia offre il suo fascino. Che tu voglia assaporare i piatti tipici, ascoltare concerti all'aperto o vivere avventure sportive, questa regione saprĂ sorprenderti. Preparati a scoprire il meglio della Lombardia in questi tre giorni indimenticabili!

Milano, 11 luglio 2025 – Dalla sagra dell’anguria alle sardine del lago, dai casoncelli ai concerti in alta quota: l’ 11, 12 e 13 luglio la Lombardia si accende di eventi per tutti i gusti. Mentre a Curno si celebrano i casoncelli a Selvino va in scena la Magur Race, l’iconica corsa dei muratori con 25 kg sulle spalle e una salita da conquistare, tra forza, sudore e tradizione. A Como, gran finale per il Festival CittĂ della Musica con Carmina Burana, arte digitale e concerti all’alba. In quota, tra le montagne del Passo Tonale, prende il via il Water Music Festival, mentre al lago di Valbiolo si potrĂ camminare sull’acqua grazie a una passerella galleggiante a 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare in Lombardia nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio 2025: sagre, feste e concerti provincia per provincia

