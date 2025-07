Cosa evitare quando si sceglie il costume non è solo questione di modello

Quando si sceglie il costume perfetto, evitare di lasciarsi guidare solo dall’estetica è fondamentale. Un errore comune è sottovalutare l’importanza di tessuti di qualità, taglie adeguate e comfort, perché un costume non deve essere solo bello, ma anche funzionale e resistente. Ricorda: la tua scelta influisce sulla comodità e sulla sicurezza in ogni momento di relax o avventura in acqua. Per una vacanza senza stress, evita questi errori e scegli con cura!

La scelta di un costume da bagno prevede che si analizzino diverse variabili. Non si tratta infatti solo di una questione di modello, ma anche di tessuti, di colori, di taglia e comodità. Andare in spiaggia significa trascorrere da poche ore a un’intera giornata fuori casa. Non solo: i costumi da bagno si indossano anche in piscina o in barca, luoghi in cui si deve “sopportare” il capo scelto e apparire al meglio. E in più la scelta sul mercato è vastissima: ecco qualche consiglio dedicato alle over 50. Tagli che non valorizzano il tuo corpo. Dal punto di vista estetico, è necessario scegliere il taglio del proprio costume da bagno affinché valorizzi la propria fisicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa evitare quando si sceglie il costume (non è solo questione di modello)

