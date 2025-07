Cosa è successo ad amani jlassi matt e any aguirre dopo 90 day fiancé stagione 11

Il mondo di 90 Day Fiancé si arricchisce ancora di sorprese, questa volta con la prima esperienza di throuple nella sua lunga storia. Matt e Amani Jlassi di San Diego, già uniti da un matrimonio tradizionale, hanno deciso di esplorare una relazione poliamorosa con Any, una donna messicana. Un’esperienza audace che ha acceso il dibattito sulle relazioni non convenzionali. Ma cosa è successo dopo 90 giorni? Scopriamolo insieme.

Il mondo dei reality show continua a sorprendere con storie che esplorano relazioni non convenzionali e dinamiche complesse. Tra le più discusse troviamo la prima esperienza di throuple nella lunga storia di 90 Day Fiancé. Questa vicenda ha coinvolto un matrimonio tradizionale, quello di Matt e Amani Jlassi, residenti a San Diego, che hanno intrapreso una relazione poliamorosa con una donna messicana di nome Any. La loro storia ha aperto un nuovo capitolo nel franchise, portando alla luce tematiche legate all’amore plurale, alla fiducia e alle sfide culturali. il primo throuple ufficiale in 90 day fiancé. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cosa è successo ad amani jlassi, matt e any aguirre dopo 90 day fiancé stagione 11

In questa notizia si parla di: amani - jlassi - matt - fiancé

Amici di 90 day fiancé: amani jlassi e matt con un membro controverso del cast - Nel mondo di "90 Day Fiancé", le relazioni non smettono mai di sorprendere. Amani Jlassi e Matt attirano l'attenzione non solo per la loro storia d'amore, ma anche per il coinvolgimento di un membro controverso del cast.

BREAKING: Matt Branis finally speaks out to expose Jasmine Pineda's shocking true face Vai su Facebook