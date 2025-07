Cortona scritte contro il turismo di massa | due giovani denunciati

A Cortona, un'affascinante città ricca di storia e arte, la protesta contro il turismo di massa si trasforma in un atto di vandalismo. Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale per aver imbrattato monumenti con spray, suscitando un dibattito acceso sulla tutela del patrimonio culturale e sulla libertà di espressione. Un episodio che mette in luce le sfide tra conservazione e protesta, invitando a riflettere sulle modalità più appropriate di esprimere il dissenso.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato due giovani – un uomo di 29 anni e una donna di 24 – per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ai sensi dell’art. 639 comma 2 del Codice Penale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero agito nella serata del 3 luglio 2025, utilizzando una bomboletta di vernice spray per realizzare scritte su alcuni edifici privati e sulle scalinate pubbliche del centro storico di Cortona. Le frasi vergate contestavano apertamente il fenomeno del turismo di massa e l’utilizzo delle piattaforme come Airbnb per l’affitto degli alloggi, accusati – secondo gli autori – di alterare l’identità del borgo e incidere negativamente sul costo della vita per i residenti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cortona, scritte contro il turismo di massa: due giovani denunciati

In questa notizia si parla di: cortona - scritte - giovani - turismo

Cortona, scritte sui muri contro l’overtourism. Il sindaco: “I responsabili pagheranno i danni” - Cortona si sveglia con scritte provocatorie sui muri che denunciano l’overtourism e gli affitti brevi, riflettendo il malcontento di una comunità alle prese con l’eccessiva pressione turistica.

ALPINI: QUATTRO NUOVE PENNE NERE ALTOATESINE Ci sono anche 4 altoatesini tra i 130 giovani che nello scorso fine settimana hanno ricevuto il cappello... Vai su Facebook

Cortona, scritte contro il turismo di massa: due giovani denunciati; Scritte spray contro turisti e Airbnb, denunciati un ragazzo e una ragazza. Il sindaco: Nessuno sconto a chi infanga la città; Scritte contro il turismo di massa sui muri di Cortona, due nei guai.

Scritte contro il turismo di massa, due denunce - Arezzo, 11 luglio 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, al termine di una veloce indagine, hanno deferito all’A. Segnala msn.com

Scritte spray contro turisti e Airbnb, denunciati un ragazzo e una ragazza. Il sindaco: "Nessuno sconto a chi infanga la città" - Lui e lei sono accusati di deturpamento e imbrattamento due giovani di Cortona ritenuti autori delle scritte sui muri della città etrusca: " Tourists go home! corrierediarezzo.it scrive