CortoCircuito Film Festival Milano | la prima giornata

Il CortoCircuito Film Festival di Milano ha preso vita all’Anteo Palazzo del Cinema, portando sul grande schermo storie innovative e visioni creative che celebrano il mondo dei cortometraggi. Tra proiezioni, workshop e incontri con i professionisti del settore, l’atmosfera è stata vibrante e stimolante. La prima giornata ha svelato un universo di talento e passione, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserveranno le prossime sessioni e il futuro di questo entusiasmante festival.

L’Anteo Palazzo del cinema di Milano ha finalmente aperto le porte alla prima edizione del CortoCircuito Film Festival: un evento che mette al centro della sua proposta il mondo del cortometraggio, tra proiezioni, workshop, panel e incontri con filmaker e professionisti del settore cinematografico. Il 10 luglio si è conclusa la prima delle due giornate del festival, in cui abbiamo potuto sia visionare i corti di alcune delle sezioni del programma, sia creare occasioni di scambio e condivisione in una comunità cinefila energica come quella della città meneghina. Le opere da non perdere. CortoCircuito Film Festival Milano – ©ScreenWorld La prima giornata del CortoCircuito Film Festival è cominciata con la visione della prima parte del fuori concorso “Best of Rassegna”: una selezione dei cortometraggi vincitori della rassegna mensile di CortoCircuito proiettati nel corso della stagione 2024-2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - CortoCircuito Film Festival Milano: la prima giornata

