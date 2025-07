cortesi immobiliare premiata come miglior agenzia in umbria ai rental awards 2025

Un riconoscimento che conferma la professionalità e l’eccellenza di Cortesi Immobiliare nel panorama immobiliare italiano. Questa vittoria non solo premia il nostro impegno quotidiano, ma rafforza la nostra missione di offrire servizi di altissima qualità ai clienti. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo, che ci spinge a continuare a innovare e crescere. Un risultato che ci motiva a guardare al futuro con sempre maggiore entusiasmo e dedizione.

Un importante riconoscimento per Cortesi Immobiliare, che si è aggiudicata il titolo di Miglior Agenzia in Umbria nell’ambito dei Rental Awards 2025, entrando a pieno titolo tra le Top 50 Agenzie Italiane. Il premio, consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale alla Camera dei Deputati a Roma, valorizza l’impegno costante dell’agenzia nel settore delle locazioni, con particolare attenzione a trasparenza, qualità e cura del cliente. Un traguardo che conferma la crescita e la solidità della realtà umbra, sempre più punto di riferimento per chi cerca soluzioni abitative affidabili e su misura. “Continueremo a dare valore al mercato immobiliare – commentano dall’agenzia – mettendo al centro persone, professionalità e risultati”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it