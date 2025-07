Corso Calatafimi albero si spezza e cade su un' auto | Il Comune è impegnato nei percorsi del Festino e trascura il resto della città

Una giornata di preoccupazione a Palermo: un albero si è spezzato e ha crollato su un'auto in corso Calatafimi, mentre il Comune 232 sembra concentrarsi esclusivamente sui festeggiamenti, trascurando le altre zone della città. La segnalazione, già inviata dal consigliere Romano e dal capogruppo Arcoleo, mette in luce le criticità di un'amministrazione che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. È ora di agire e non solo di promesse.

Stamani un albero si è spezzato ed è caduto su un'auto in corso Calatafimi, a pochi passi da una fermata dell'Amat. A darne notizia è il consigliere della quarta circoscrizione Vito Romano con il capogruppo del Pd Rosario Arcoleo. Romano, pochi giorni prima, aveva segnalato a suon di note "la.

