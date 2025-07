Corruzione in Comune per l' affaire rifiuti | perquisizioni per 11 indagati

Una nuova inchiesta scuote il Comune di Teverola, spalancando uno squarcio sulla corruzione legata alla gestione dei rifiuti. Undici persone, tra dirigenti, imprenditori e dipendenti di altri enti, sono state perquisite in un’indagine che rischia di far tremare le fondamenta dell’amministrazione locale. La vicenda, ancora in evoluzione, solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica pubblica: il futuro del territorio potrebbe cambiare radicalmente.

Una nuova inchiesta per corruzione scuote il Comune di Teverola. Sono 11 le persone colpite da una perquisizione nella giornata di giovedì tra dirigenti, imprenditori ma anche dipendenti di altri enti, come i comuni di Portico di Caserta e San Marcellino. Nel mirino degli inquirenti della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: corruzione - comune - affaire - rifiuti

Corruzione in Comune. Chiesti sei rinvii a giudizio. Il sindaco: io innocente - La Procura di Vigevano ha chiesto sei rinvii a giudizio, coinvolgendo il sindaco nel presunto giro di corruzione.

Corruzione in Comune per l'affaire rifiuti: perquisizioni per 11 indagati; La Corte dei Conti sull’affare rifiuti. Tre commissari non devono pagare; «Io, assolto dopo otto anni: trattato come un mafioso».

Corruzione per l'appalto rifiuti a Giugliano, il gip rigetta ... - MSN - Qui è stato scoperto un sistema di corruzione per l'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani dell'importo complessivo di 122 milioni di ... Come scrive msn.com

Corruzione per l'appalto rifiuti a Giugliano, il gip rigetta - Corruzione per l'appalto rifiuti a Giugliano, il gip rigetta richiesta di arresto per sindaco ed ex sindaco E' giunta la decisione del gip del Tribunale di Napoli Nord relativamente all'inchiesta ... Si legge su ilmattino.it