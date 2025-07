Corruzione e falso in Tribunale assolto l' ex presidente della sezione fallimentare Umberto Rana

Il tribunale di Firenze ha riabilitato la reputazione di Umberto Rana, ex presidente della sezione fallimentare, assolvendolo da accuse di corruzione e falso in tribunale. La sentenza, basata sulla mancanza di prove, mette fine a un lungo capitolo giudiziario e apre nuovi scenari sulla trasparenza della giustizia. Una vittoria che dimostra come la veritĂ , alla fine, prevalga sempre.

Assolti perchĂ© il fatto non sussiste. Il Tribunale di Firenze ha assolto l’ex presidente della sezione fallimentare Umberto Rana e i coimputati Corrado Maggesi, Francesco Mitridate, Andrea Ceccarelli, Roberto De Bernardis, Andrea Pedetta e Patrizio Caponeri. Le accuse erano di corruzione e falso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: corruzione - falso - tribunale - assolto

