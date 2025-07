Corri la Vita 2025

Corri la Vita 2025 si prepara a stupire ancora una volta, e quest'anno il “bijou blue” – un elegante tono “carta da zucchero” – domina la maglietta ufficiale, simbolo di solidarietà e passione. La ventitreesima edizione, la prima in Europa a coniugare sport, cultura e solidarietà in un’unica straordinaria manifestazione, promette di coinvolgere decine di migliaia di partecipanti pronti a fare la differenza. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

È il "bijou blue" il colore scelto per la t-shirt – una sorta di color "carta da zucchero" - della ventitreesima edizione di Corri La Vita, prima manifestazione podistica non competitiva in Europa, che unisce sport, cultura e solidarietà, divenuta ormai un appuntamento imperdibile per decine di.

Alla Rinascente il Black Friday esclusivo per Corri la Vita - Venerdì 23 maggio, la Rinascente di Firenze ospita il Black Friday Preview, esclusivo per Corri La Vita.

Corri la Vita, maglia 'bijou blue' per la nuova edizione. Benedetta Porcaroli testimonial; Maxi svendita alla Rinascente: solo un giorno per; Trieste, preparati a correre: arriva The Running Academy con Gelindo Bordin.

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial - L’attrice: "Un progetto che mi tocca profondamente, felice di dargli voce". Riporta msn.com

Una sfilata nel Salone dei Cinquecento. Corri La Vita e Chiara Boni ... - Firenze, 11 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile, dove beneficenza ed eleganza si incontrano nel cuore di Firenze: giovedì 19 giugno alle 18, in occasione di Pitti Immagine Uomo, nel ... Si legge su lanazione.it