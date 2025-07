Coriano un defibrillatore alla scuola Favini | a donarlo l' associazione Live Charity

Coriano fa un passo importante verso la sicurezza: grazie all'associazione Live Charity, è stato donato un defibrillatore alla scuola primaria Favini. Questo prezioso strumento garantirà pronta assistenza in situazioni di emergenza, tutelando studenti, insegnanti e personale. La cerimonia di donazione si è svolta con entusiasmo e gratitudine, sottolineando l'impegno condiviso per un futuro più sicuro e cardioprotetto.

Un defibrillatore per le scuola primaria " Favini di Coriano". Lo strumento di grande valore per la sicurezza degli alunni, docenti e personale, è stato donato dall'Associazione no profit Live Charity grazie al progetto "Italia cardioprotetta - Cuore Batticuore". La cerimonia di donazione si è.

In questa notizia si parla di: coriano - defibrillatore - scuola - favini

