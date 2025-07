Cori verdiani e giovani promesse | la lirica trionfa a Caminata

Cori verdiani e giovani promesse: la lirica trionfa a Caminata. Sabato 5 luglio, il pubblico ha gremito le vie di questo incantevole borgo per un evento straordinario, organizzato dal comune di Alta Val Tidone in collaborazione con l’Associazione DeA Donne e Arte. Una serata che ha saputo emozionare, unendo talento e tradizione, e lasciando tutti con il desiderio di rivivere la magia di questa grande manifestazione. La passione per la lirica si reinventa e continua a sorprendere.

Successo di pubblico per il concerto "Grandi Cori Verdiani", una serata di grande lirica a Caminata, sabato 5 luglio. Un evento organizzato dal comune di Alta Val Tidone in collaborazione con l’Associazione DeA Donne e Arte e messo in campo con l’obiettivo di valorizzare l’antico borgo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: cori - verdiani - lirica - caminata

"Grandi Cori Verdiani", a Caminata il fascino della grande musica con la Corale Verdi - Lasciatevi conquistare da un’atmosfera magica e coinvolgente, dove le voci del Coro Verdiani si intrecciano con le emozioni di un’estate indimenticabile.

Cori verdiani e giovani promesse: la lirica trionfa a Caminata; “Grandi Cori Verdiani” La Corale Verdi di Parma in concerto a Caminata sabato 5 luglio; Grandi Cori VerdianiA Caminata concerto con solisti e la Corale Verdi sabato 5 luglio.

A Caminata una serata coi “Grandi Cori Verdiani” - Immaginate un borgo tra i più belli della provincia piacentina, una serata d’estate, celebri pagine di musica lirica e grandi interpreti in una esecuzione dal vivo. Come scrive piacenzasera.it

Concerto “Grandi Cori Verdiani” - piacenzasera.it - Si intitola “Grandi Cori Verdiani” il concerto che si svolgerà a Caminata, ... Si legge su piacenzasera.it