Controllo di routine in centro tenta di allontanarsi e spintona gli agenti | 50enne denunciato

Durante un controllo di routine nel cuore del centro storico cittadino, un uomo di 50 anni ha tentato di scappare spintando gli agenti, creando scena e tensione. L'episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi in piazzetta Plebiscito mette in evidenza l'importanza della presenza vigile delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo, sottolineando come il rispetto delle regole sia fondamentale per il benessere collettivo.

Controllo di routine nel centro storico cittadino, tenta di allontanarsi e spintona gli agenti. L'episodio è avvenuto attorno alle 16,30 del pomeriggio di oggi, in piazzetta Plebiscito. Gli operatori della polizia locale hanno avvicinato un 50enne marocchino per un ordinario controllo, ma l'uomo.

