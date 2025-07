Controllo di routine in centro storico tenta di allontanarsi e spintona gli agenti | 50enne denunciato

Nel cuore del centro storico, un semplice controllo di routine si trasforma in un episodio di tensione: quando gli agenti si avvicinano a un 50enne marocchino, lui tenta di allontanarsi e reagisce spintonando gli agenti. L'intervento, avvenuto alle 16:30 in piazzetta Plebiscito, si conclude con la denuncia dell'uomo, dimostrando quanto possa essere importante mantenere la calma anche nelle situazioni piĂą imprevedibili. La sicurezza cittadina dipende dalla collaborazione di tutti.

Controllo di routine nel centro storico cittadino, tenta di allontanarsi e spintona gli agenti. L’episodio è avvenuto attorno alle 16,30 del pomeriggio di oggi, in piazzetta Plebiscito. Gli operatori della polizia locale hanno avvicinato un 50enne marocchino per un ordinario controllo, ma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

