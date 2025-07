Controlli straordinari a San Cristoforo oltre 90 veicoli verificati e sanzioni per 22mila euro

Le forze dell’ordine hanno setacciato il quartiere San Cristoforo, ispezionando oltre 90 veicoli e sanzionando i trasgressori per un totale di 22mila euro. Un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità. Questi controlli straordinari testimoniano l’impegno costante delle autorità locali nel tutelare la comunità e mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme. La battaglia contro l’illegalità continua con determinazione e vigore.

Nei giorni scorsi, il quartiere San Cristoforo è stato teatro di un vasto e articolato controllo straordinario del territorio, messo in atto dalla polizia con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. L’operazione, coordinata dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

