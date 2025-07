Controlli dal cielo con l' elicottero per le linee elettriche di media tensione

Grazie alla collaborazione tra terra e cielo, i controlli periodici con l'elicottero specializzato in Umbria assicurano un servizio elettrico di qualità, affidabile e continuo. Questa innovativa strategia permette di individuare tempestivamente eventuali criticità sulle linee di media tensione, garantendo così la sicurezza e la stabilità della rete. Un investimento che rafforza l’efficienza del sistema e la tranquillità di clienti e territori, consolidando il nostro impegno per un futuro sempre più sostenibile e sicuro.

