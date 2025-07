Contro lo stigma dell' epilessia | inaugurata una panchina viola al Paradiso

Un gesto simbolico e potente per combattere lo stigma dell’epilessia: è stata inaugurata una panchina viola nel cuore di Brindisi, al Paradiso. Realizzata dall’artista Vinny Antonio e donata dall’associazione Periferia, questa installazione vuole sensibilizzare e promuovere inclusione e comprensione. Un’occasione per ricordare che l’epilessia è una condizione che merita rispetto e attenzione, e che insieme possiamo fare la differenza.

BRINDISI - Inaugurazione di una nuova panchina viola contro l'epilessia, realizzata da Vinny Antonio.. Questo pomeriggio, nel piazzale antistante la Parrocchia San Nicola, al rione Paradiso, si è svolta l'iniziativa con la donazione dell’associazione Periferia, attivamente impegnata nel sociale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

