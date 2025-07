Contrasto al caporalato maximulta a un agricoltore che aveva assunto un 35enne irregolare

In un’operazione decisa contro il caporalato, l’Ispettorato Tutela del Lavoro di Latina e i Carabinieri di Sperlonga hanno multato un agricoltore per aver impiegato un 35enne irregolare. Questa azione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e tutela dei diritti dei lavoratori nel settore agricolo. La lotta contro lo sfruttamento rappresenta un passo fondamentale per un mercato più giusto e trasparente, sottolineando che nessuno può essere al di sopra della legge.

Il personale dell’Ispettorato Tutela del Lavoro di Latina insieme ai Carabinieri delle Stazioni di Sperlonga, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del caporalato, hanno effettuato un'ispezione in un’azienda agricola per la coltivazione di ortaggi, il cui titolare è un uomo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: caporalato - contrasto - maximulta - agricoltore

Contrasto a lavoro nero e caporalato, proseguono i controlli a Turi: sanzionata azienda, attività sospesa - A Turi, i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e il caporalato si intensificano in vista della raccolta delle ciliegie.

Contrasto al caporalato in Puglia, sindacati e istituzioni firmano un protocollo d’intesa - È stato sottoscritto un Protocollo d’intesa di contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura in Puglia. Come scrive ildiariodellavoro.it

Puglia, siglato protocollo per il contrasto al caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura - Pentassuglia e Leo: “Un patto di legalità e responsabilità per tutelare i diritti dei lavoratori, valorizzare le imprese oneste e costruire un modello di agricoltura etica e sostenibile” ... Come scrive oltrefreepress.com