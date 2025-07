Continua l’estate dalle temperature ‘vintage’ in Toscana poi la pioggia Da metà luglio nuovo cambio

meteo, la Toscana si appresta a vivere un’estate vintage, con giornate di clima gradevole e nostalgia degli anni ’80-’90. Tuttavia, il ritorno della pioggia e il cambio di scenario atmosferico, causato dal ciclone in Polonia e dall’anticiclone africano, promettono un weekend ricco di sorprese. Ecco le previsioni per un fine settimana all’insegna del contrasto tra caldo e pioggia, pronti a scoprire come affrontare questa variabile stagione estiva.

Firenze, 11 luglio 2025 – Un’ estate vintage per almeno 4-5 giorni, l’ha definita così il meteorologo Lorenzo Tedici. Con temperature gradevoli che ricordano l’estate degli anni ‘80-’90. Torna la pioggia . Ritorno dell’anticiclone. Meteo weekend. Previsioni meteo in Toscana. Questo cambio di scenario rispetto alla settimana scorsa è dovuto al ciclone in Polonia e all’anticiclone africano in Spagna con l'Italia che sta nel mezzo. “Con questa configurazione – spiega Tedici – il nostro Paese godrà di un bel sole senza canicola, confermando una fase con temperature minime anche sotto i 15 gradi al Nord (comunque gradevoli su tutto lo Stivale) e massime inferiori anche ai 30 gradi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Continua l’estate dalle temperature ‘vintage’ in Toscana, poi la pioggia. Da metà luglio nuovo cambio

