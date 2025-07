Conte su riarmo Meloni fa autogol un favore alla Germania

Il recente discorso di Meloni sul riarmo, invece di rafforzare l’Italia, rischia di fare un autogol che favorisce la Germania. Per anni, Berlino ha imposto austerità e politiche di bilancio restrittive, ostacolando la crescita europea e sfruttando la propria capacità fiscale. Ora, con il sistema industriale tedesco in crisi, la mancanza di investimenti in innovazione può aggravare la situazione, lasciando l’Europa più vulnerabile e divisa di prima.

Che disastro. Per anni la Germania ci ha imposto austerità e politiche di bilancio talmente ottuse da precluderci qualsiasi prospettiva di crescita. Pur avendo una enorme capacità fiscale, la Germania non l'ha mai utilizzata nel comune interesse, per far crescere il mercato europeo. Quando il loro sistema industriale è entrato in crisi, anziché promuovere una transizione industriale che puntasse forte sull'innovazione, hanno imposto la trasformazione della loro filiera dell'automobile e della manifattura in un sistema industriale volto a produrre armamenti. Insomma hanno deciso e imposto il piano di riarmo, giovandosi della piena complicità della von der Leyen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte, su riarmo Meloni fa autogol, un favore alla Germania

Giuseppe Conte: "Stiamo distruggendo l'Europa con il riarmo della Germania" - Durante una cerimonia, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso preoccupazione per la situazione attuale in Europa, affermando che il riarmo della Germania e di altri paesi sta conducendo a una svolta storica negativa.

