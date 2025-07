Conte piazzano amici e parenti mentre il Paese rischia grosso

In un Paese in crisi, mentre i parenti di Conte piazzano amici e conoscenti ai vertici, e il Governo sbandiera premi Nobel per Meloni senza conoscere i titoli di Stato, l’Italia si trova in bilico. Stipendi dimezzati rispetto al 2021, crescita economica azzerata da tre anni, e settori industriali in caduta libera: la situazione è seria e richiede decisioni coraggiose. Ma cosa succederà se questa deriva continuerà?

Mentre si piazzano ai vertici di tutto figli, parenti, amichetti e qualche trombettiere di Governo propone addirittura il premio Nobel per l'economia per Meloni - che in Parlamento ha dimostrato di non sapere nemmeno come funzionino i titoli di Stato - nel mondo reale l'Italia rischia grosso: stipendi a picco rispetto al 2021, tre anni di azzeramento della crescita del Pil, 29 mesi su 31 di crollo industriale per molti settori, eccetto il segmento "armi e munizioni" baciato dal Riarmo. Non c'è uno straccio di idea per le aziende e i lavoratori, il Governo sa solo dire no alle tante proposte del M5S che servirebbero a molti, per dire sì a quel che servono solo a loro e ai soliti noti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte, piazzano amici e parenti mentre il Paese rischia grosso

