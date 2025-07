Conferme e promesse al Tour de France A Mûr-de-Bretagne vince Tadej Pogacar

conferme e promesse al Tour de France 2025 si sono fatte più concrete sul Mûr-de-Bretagne, dove Tadej Pogacar ha trionfato con stile. A 293 metri di altitudine, il mondiale del ciclismo ha offerto uno spettacolo di pura energia e talento, lasciando presagire un'edizione ricca di emozioni. Quella breve fuga dei tre giganti ha sancito un pronostico chiaro: la battaglia per la maglia gialla sarà epica e combattuta fino all'ultima pedalata.

Verso i 293 metri sul livello del mare dell'arrivo di Mûr-de-Bretagne, il Tour de France 2025 si è goduto un anticipo d'alta quota. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono ritrovati da soli davanti a tutti. Quelle poche centinaia di metri di compagnia limitata sono state soprattutto una conferma e una promessa. La conferma è che quei tre, i soliti due più il campione olimpico, hanno più forza e più talento di tutti; la promessa è che quei tre, i soliti due più il campione olimpico, faranno di tutto per rendere agli altri la vita impossibile. Sotto lo striscione d'arrivo di Mûr-de-Bretagne, la solita immagine: Tadej Pogacar, rilassato e felice, davanti a tutti e Jonas Vingegaard alle sue spalle, denti stretti ed espressione contrita.

