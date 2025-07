Conferenza sull' Ucraina Schillaci | Firmato memorandum per ricostruzione sistema sanitario – Il video

Roma, 11 luglio 2025 – Un passo deciso verso il futuro della sanità: la firma del memorandum per la ricostruzione del sistema sanitario ucraino rappresenta un impegno concreto a rafforzare le infrastrutture mediche e garantire servizi essenziali alle aree più colpite dal conflitto. In questa conferenza, tra obiettivi e speranze, si traccia un percorso di solidarietà e collaborazione internazionale che può fare la differenza. Continua a seguire i dettagli di questa importante iniziativa.

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture mediche, rafforzamento del sistema sanitario nazionale e delle sue diramazioni territoriali, stabilizzazione e ripristino della fornitura di servizi sanitari a livello nazionale, dando priorità alle aree più colpite dal conflitto. Sono queste – si legge in una nota – le aree prioritarie di collaborazione previste nel memorandum di intesa siglato questo pomeriggio durante la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina tra il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il viceministro Adamanov. "Oggi poniamo le basi per una collaborazione strategica che va oltre la fase emergenziale legata al conflitto in corso in Ucraina – afferma Schillaci -. 🔗 Leggi su Open.online

