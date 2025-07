Conferenza ricostruzione Ucraina Zelensky | ‘avremo nuovi aiuti militari’

Alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, il presidente Zelensky annuncia con entusiasmo: “Avremo nuovi aiuti militari”. Dopo aver incontrato la coalizione di 30 nazioni, tra cui gli Stati Uniti, Kiev riceve segnali politici concreti e date precise per rafforzare la propria difesa. È un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta nel supporto internazionale all’Ucraina, aprendo nuove prospettive di speranza e rinascita.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma che Kiev ha ottenuto “tutti i segnali politici necessari” e date concrete per la fornitura di nuovi aiuti militari dopo aver incontrato per la prima volta la “coalizione dei volenterosi” composta da 30 nazioni, compresi i rappresentanti degli Stati Uniti.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it