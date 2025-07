Confcommercio lancia l' allarme rosso per i negozi | Ci aspetta un futuro distopico

Immaginate un mondo senza negozi: strade vuote, centri storici desertici e un tessuto urbano in crisi. Non si tratta di fantascienza, ma di una minaccia reale delineata dal rapporto Confcommercio-Censis, che segnala un futuro distopico se non si interviene subito. Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa, lancia un allarme urgente: il commercio al dettaglio sta scomparendo, mettendo a rischio la vitalità delle nostre città . È il momento di agire per salvare il cuore dei nostri territori.

Pisa, 11 luglio 2025 - Cosa succederebbe se, di colpo, i negozi sparissero dalle nostre città e borghi? Non è uno scenario fantascientifico, ma una realtà imminente, come emerge dal rapporto Confcommercio - Censis. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, lancia un grido d'allarme: il commercio al dettaglio è colpito da un'emorragia costante che rischia di prosciugare la linfa vitale dei nostri centri urbani. I numeri sono impietosi: solo in Toscana, oltre 13.500 imprese hanno chiuso nel 2024, con un saldo negativo di oltre 6.200. Il primo trimestre del 2025 ha visto altre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio lancia l'allarme rosso per i negozi: "Ci aspetta un futuro distopico"

