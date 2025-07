Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’istituto scolastico Alessandra Siragusa

Confasi Sicilia rafforza il suo impegno per la sicurezza nelle scuole, donando un defibrillatore all’Istituto Alessandra Siragusa di Palermo. Questo gesto testimonia l’attenzione verso la tutela della vita e il benessere degli studenti, coinvolgendo istituzioni e comunità in una missione condivisa. La cerimonia di consegna, guidata da figure di rilievo come la dirigente Filippa Lo Iacono, sottolinea l’importanza di investire in prevenzione e formazione. Una vera e propria ancora di salvezza per il futuro.

La Confasi Sicilia prosegue nel donare defibrillatori salvavita. Oggi è toccato all’Istituto statale dell’infanzia e primaria Alessandra Siragusa di Palermo. Alla cerimonia di consegna del defibrillatore era presente, tra gli altri, la dirigente della scuola Filippa Lo Iacono e la responsabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: confasi - sicilia - defibrillatore - istituto

Un defibrillatore all'istituto Rosario Livatino di Ficarazzi, la donazione di Confasi Sicilia; Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’Istituto Giotto Cipolla di Palermo; Giornata mondiale del rene, screening nefrologici gratuiti “in piazza” ad Agrigento, Licata e Canicattì.

Un defibrillatore all'istituto Rosario Livatino di Ficarazzi, la ... - La Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’istituto comprensivo Rosario Livatino di Ficarazzi tramite l’Onlus Orizzonti Futuri. Segnala palermotoday.it

La Confasi dona un defibrillatore all'Istituto ... - PalermoToday - La Confasi Sicilia anche quest'anno prosegue nel donare defibrillatori salvavita e oggi è toccato all'Istituto comprensivo Giotto- palermotoday.it scrive