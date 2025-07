Condhotel Mortandello | Serve coordinamento per preservare identità turistica del territorio

Il condhotel Mortandello rappresenta una grande opportunità per valorizzare l’identità turistica del territorio di Montegrotto Terme. Il sindaco Riccardo Mortandello, riconoscendo le potenzialità della legge regionale sui Condhotel, sottolinea però l’importanza di un coordinamento strategico e responsabile. Solo così si potrà garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela del patrimonio locale, assicurando un futuro sostenibile e prospero per la comunità.

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, accoglie con interesse l'approvazione della legge regionale sui Condhotel, riconoscendone le potenzialità per il rilancio del turismo termale, ma esprime al contempo la necessità di un approccio coordinato e responsabile per preservare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

