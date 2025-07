Concorso Motoria scuola primaria | GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Il concorso di educazione motoria per la scuola primaria sta vivendo una svolta decisiva: le graduatorie regionali saranno integrate con gli idonei, aprendo concrete possibilità di assunzione per il prossimo anno scolastico 2025/26. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per i candidati che hanno superato le prove, garantendo nuove assunzioni in ruolo e una più ampia stabilità lavorativa. Restate aggiornati: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Novità per il concorso di educazione motoria nella scuola primaria. Le graduatorie saranno integrate con gli idonei, garantendo nuove assunzioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 202526 e fino al completo esaurimento degli elenchi. Una svolta per i candidati che hanno superato le prove. Le graduatorie di merito regionali Le commissioni esaminatrici, al termine delle .

Gli idonei del concorso di Educazione motoria entrano nelle graduatorie di merito, saranno assunti a scorrimento - Il recente emendamento al Decreto Scuola consente l'inserimento degli idonei del concorso di educazione motoria nelle graduatorie di merito, favorendo così il loro scorrimento per assunzioni.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO 2025 - Novità per il concorso scuola PNRR 1: le graduatorie vengono integrate con i candidati idonei fino al 30% dei posti. Cosa cambia per le future assunzioni? Vai su Facebook

Decreto pubblicazione idonei Regione Sicilia classe di concorso EEEM – concorso DD 1330/2023 Vai su X

Informativa del Ministero sulle assunzioni del personale docente, educativo e IRC per l'a.s. 2025/26; Concorso straordinario: no abilitazione e graduatoria di merito; Concorsi educazione motoria alla primaria 2023 e straordinario 2020: integrazione degli idonei e proroga fino ad esaurimento [Novità Decreto Scuola 2025].

