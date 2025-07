Concorso Agenzia delle Entrate | disponibili 2.700 posti per funzionari tributari

Se sogni una carriera stabile nel settore pubblico, questa è la tua occasione! L’Agenzia delle Entrate ha aperto un concorso per 2.700 funzionari tributari, con assunzioni a tempo indeterminato in tutta Italia. Un’opportunità unica per contribuire alla gestione fiscale del Paese e crescere professionalmente. Non perdere questa chance: scopri come candidarti e preparati al meglio per entrare nel mondo del fisco!

Nuove assunzioni per potenziare l'organico in tutta Italia. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato online un nuovo bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari tributari. Il bando è disponibile sia sul sito dell'Agenzia che sul portale del reclutamento pubblico inPA. Questa selezione rientra nel piano di potenziamento del personale previsto per rafforzare le strutture del Fisco su tutto il territorio nazionale. Requisiti e modalità di partecipazione. Le domande devono essere inviate entro le ore 23,59 dell'11 agosto 2025 esclusivamente attraverso il Portale inPA.

