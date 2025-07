Concorso Agenzia delle Entrate 2025 2.700 posti | prove requisiti e scadenza

Se sogni una carriera stabile e stimolante nell’ambito fiscale, questa è la tua occasione. L’Agenzia delle Entrate ha aperto un nuovo concorso, con 2.700 posti riservati a laureati per il ruolo di funzionari giuridico-tributari. La scadenza per inviare la domanda è l’11 agosto 2025 alle ore 23:59. Ecco tutto ciò che devi sapere sui requisiti, le prove e le modalità di candidatura per non perdere questa opportunità unica. Le ...

Pubblicato il nuovo concorso per lavorare a tempo indeterminato nell’ Agenzia delle Entrate: sono a bando 2.700 posti per laureati da destinare a funzionari con mansioni giuridico-tributarie. La scadenza per presentare la domanda è fissata per le 23:59 dell’ 11 agosto 2025, dal momento che il trentesimo giorno fissato dalla pubblicazione del bando cade di domenica. Per partecipare è necessario possedere una Pec o un domicilio digitale. Le mansioni. I nuovi funzionari saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli e si occuperanno delle attività legate al contenzioso e alla riscossione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso Agenzia delle Entrate 2025, 2.700 posti: prove, requisiti e scadenza

