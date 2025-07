Concorso Agenzia delle Entrate 2.700 posti in tutta Italia | i requisiti e come partecipare

Se sogni una carriera stabile e prestigiosa nel settore pubblico, questa è l'occasione che fa per te: l'Agenzia delle Entrate ha aperto il concorso 2025 per 2.700 posti di funzionari in tutta Italia. Sul portale InPa sono già disponibili il bando e tutte le informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione. Non perdere questa chance di entrare a far parte di un'istituzione fondamentale per il nostro Paese!

Via al Concorso Agenzia delle Entrate 2025 per 2.700 funzionari. È online il portale InPa con il bando per la selezione pubblica rivolta ai giovani laureati. Concorso Agenzia delle Entrate 2025: il bando Come spiegato sul sito dell'Agenzia, il concorso punta ad assumere a tempo. 🔗 Leggi su Today.it

