Concerto 50 Cent parlano gli americani | di chi è la colpa e chi rimborserà i biglietti di Napoli

Il concerto di 50 Cent a Napoli si trasforma in un caso internazionale: tra accuse di truffa, polemiche sui rimborsi e tensioni legali. NapoliToday ha intervistato Marco Bosco, direttore della Dream Loud, la società americana promotrice dell’evento 4Ever Napoli 2025, che chiarisce le responsabilità e smentisce ogni coinvolgimento nella presunta truffa. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi e risposte ufficiali.

"Non è stata una truffa, faremo causa a John Legend e non siamo noi a dover rimborsare i biglietti". Potrebbe essere sintetizzata con queste parole l'intervista di NapoliToday a Marco Bosco, il direttore della Dream Loud, la società americana che ha ideato l'evento 4Ever Napoli 2025 con i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

