Concerti Fred Again in Italia nel 2025 | i prezzi le date del tour e quando acquistare i biglietti

Se sei un appassionato di musica elettronica, non puoi perdere l’occasione di vivere dal vivo il sound coinvolgente di Fred Again nel suo primo mini-tour italiano del 2025. Con date imperdibili a Milano, Verona, Napoli e Fasano, questo evento promette di essere un’esperienza unica. Scopri tutte le informazioni su prezzi, date e quando acquistare i biglietti per assicurarti un posto in prima fila in questa avventura musicale senza precedenti. Continua a leggere.

Fred Again, nome d'arte del vincitore di due Grammy Awards Fred John Philip Gibson, ha annunciato il suo primo mini-tour in Italia, che si terrà a settembre 2025 con cinque date tra Milano, Verona, Napoli e Fasano: ecco come e dove acquistare i biglietti e quando inizierà la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

