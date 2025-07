Concerti d’estate arriva Noemi | tappa del Summer tour ad ingresso gratuito

L'estate a Sciacca si accende con musica e allegria: il 19 agosto, Noemi torna sul palco per un concerto gratuito in piazza, un evento imperdibile nel suo summer tour. Questa serata speciale segna l’inizio di una stagione ricca di emozioni, annunciata dall’amministrazione comunale che promette un cartellone vario e coinvolgente. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché l’estate a Sciacca sta per diventare ancora più magica!

Il 19 agosto concerto di Noemi per tutti, ad ingresso gratuito e in piazza. È il primo evento, quello di punta dell’intera stagione, svelato dall’amministrazione comunale di Sciacca che si appresta a presentare ufficialmente il cartellone degli eventi che cominceranno a luglio e si protrarranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

