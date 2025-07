Conceicao Juve | l’ultima mossa dei bianconeri non lascia più dubbi Comolli esce ancora di più allo scoperto ecco il gesto per il portoghese

Il calciomercato della Juventus infiamma le settimane finali: dopo il rifiuto del Porto, i bianconeri rilanciano con decisione per Francisco Conceicao. La strategia si fa sempre più chiara e l’ultima mossa di Comolli conferma l’interesse concreto verso il talento portoghese, considerato l’obiettivo numero uno per l’attacco. La Juventus non si arrende, pronta a tutto pur di assicurarsi il gioiellino e regalare ai propri tifosi un colpo di grande impatto.

Conceicao Juve: Comolli esce ancora di più allo scoperto per il talento portoghese, l’ultima mossa per Chico non lascia dubbi. Cosa è successo. Il calciomercato Juve non si arrende e rilancia per il suo obiettivo numero uno per l’attacco: Francisco Conceicao. Dopo la fumata nera dei giorni scorsi, con il Porto che aveva respinto la prima offerta ufficiale, la dirigenza bianconera è pronta a un nuovo, importante sforzo economico per provare a chiudere la trattativa. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Signora sta per presentare una nuova proposta per l’acquisto a titolo definitivo del talento portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve: l’ultima mossa dei bianconeri non lascia più dubbi. Comolli esce ancora di più allo scoperto, ecco il gesto per il portoghese

In questa notizia si parla di: juve - conceicao - ultima - mossa

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

MERCATO - Juve: per Conceicao ballano 3 milioni col Porto, nuova mossa per tenere Kolo Muani https://ift.tt/9Qksgdm Vai su X

Muro del Porto per Conceicao ma… La mossa della Juve che sblocca tutto Vai su Facebook

Juve, offerti 22 milioni per il riscatto di Conceiçao: il Porto ne vuole 25; Juve, la mossa disperata per liberarsi di Vlahovic. Torna di moda Adeyemi, la decisione su Conceicao e Kolo; La prima mossa di Sergio Conceicao da allenatore del Milan fa saltare i piani della Juventus.

Juve, la mossa disperata per liberarsi di Vlahovic. Torna di moda Adeyemi, la decisione su Conceicao e Kolo - La Juven pensa a una nuova strategia per chiudere anzitempo il rapporto con la zavorra Vlahovic. Segnala sport.virgilio.it

La Juve le prova tutte per Conceicao: l'ultima offerta. E intanto il Porto non lo convoca - Da Torino ad Oporto: è arrivata la prima offerta ufficiale da parte della Juventus per provare a mantenere uno degli esterni d'attacco che meglio ha figurato nel corso della stagione da poco terminata ... msn.com scrive