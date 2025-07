Conceicao alla Juventus l’affare può sbloccarsi nei prossimi giorni! C’è margine ma può essere risolto così Tutti i segnali che inducono all’ottimismo rispetto alla chiusura dell’operazione

Il futuro di Conceicao alla Juventus potrebbe presto diventare realtà. Le trattative tra le due squadre sono in fase avanzata e, secondo gli ultimi segnali, lo sblocco dell’affare è vicino. Con margini di miglioramento ancora presenti, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per vedere il talento portoghese indossare la maglia bianconera. La stagione di mercato si infiamma e l’operazione sembra ormai a un passo dalla chiusura.

Conceicao alla Juve: il suo ritorno a Torino può sbloccarsi a stretto giro di posta! Cosa risulta e come si può chiudere l'affare. Il calciomercato Juventus si sta infiammando con una serie di trattative che potrebbero regalare colpi importanti per il rafforzamento della squadra bianconera. Una delle trattative più calde è quella che riguarda Francisco Conceicao, di proprietà del Porto: dagli ultimi aggiornamenti pare che la Juve sia vicina a concludere l'affare. La situazione è in evoluzione, come dichiarato da Gianni Balzarini sul proprio canale YouTube: ci sono segnali positivi per una chiusura entro i prossimi giorni.

