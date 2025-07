Con la Via Vandelli sulle colline modenesi salgono a 22 i Cammini dell’Emilia-Romagna

scopritori di paesaggi mozzafiato e tesori storici, aprendo nuove frontiere di avventura e spiritualità. La Via Vandelli si aggiunge con orgoglio a questa rete di percorsi, offrendo a escursionisti e pellegrini un’opportunità unica di immergersi nella bellezza autentica delle colline modenesi e oltre. Un viaggio che promette emozioni profonde e incontri indimenticabili, continuando a scrivere la storia dei cammini tra tradizione e natura.

La Via Vandelli, cammino voluto dal Duca Francesco III d’Este che attraversa l’Appennino e collega Modena a Massa Carrara, entra oggi ufficialmente nel Circuito dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna. Con questo ingresso sale ora a 22 il numero dei Cammini per Viandanti e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: cammini - vandelli - emilia - romagna

La Via Vandelli ottiene il riconoscimento di Cammino a valenza interregionale da parte della Regione Emilia-Romagna. La Via Vandelli rappresenta un unicum nel panorama dei cammini italiani poiché si tratta di un’infrastruttura stradale settecentesca, in molt Vai su Facebook

Con la Via Vandelli sulle colline modenesi salgono a 22 i Cammini dell’Emilia-Romagna; La Via Vandelli ottiene il riconoscimento di Cammino a valenza interregionale; La madre di tutte le strade moderne: dopo secoli di oblio, l'itinerario settecentesco torna a vivere come cammino escursionistico.

La Via Vandelli, madre di tutte le strade moderne, entra nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio - La Via Vandelli ottiene il riconoscimento di Cammino a valenza interregionale da parte della Regione Emilia- Riporta temponews.it

La Via Vandelli ottiene il riconoscimento di Cammino a valenza interregionale da parte della - La Via Vandelli ottiene il riconoscimento di Cammino a valenza interregionale da parte della Regione Emilia- Secondo sassuolo2000.it