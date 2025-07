Con il suo anello Jay-Z registrava tutta la gente che c’era alle feste di Puff Daddy | la teoria virale su TikTok

Scandali e misteri si intrecciano nel mondo dello spettacolo, come dimostra il caso di Puff Daddy: il rapper rischia ora una condanna prevista per il 3 ottobre, dopo un processo che ha visto la giuria assolverlo dalle accuse più gravi. La vicenda, amplificata anche da teorie virali su TikTok, rivela quanto i dettagli nascosti possano riaccendere l’interesse pubblico. Resta da scoprire quale sarà il destino di questa icona dell’hip-hop.

La condanna per Puff Daddy sarà annunciata il 3 ottobre. Il giudice Arun Subramanian, che ha presieduto il processo, ha proposto la data che è stata formalmente accettata sia dall’accusa che dalla difesa del rapper e produttore hip-hop, durante una breve udienza tecnica martedì scorso. La giuria del processo federale a New York ha assolto Puff Daddy dalle accuse più gravi di associazione a delinquere, traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale e racket ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna identificata come “Jane”. Il magnate dell’hip-hop, che rischiava l’ergastolo, è stato tuttavia riconosciuto colpevole di traffico per la prostituzione, reato che prevede una condanna massima di 10 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it