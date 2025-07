Comune di Prato nominato il commissario prefettizio | è Claudio Sammartino

In un momento di transizione cruciale per il Comune di Prato, il Prefetto Michela La Iacona ha nominato Claudio Sammartino come commissario prefettizio, segnando un nuovo capitolo nella gestione cittadina. Con un’esperienza decennale al servizio della pubblica amministrazione e un passato di rilievo come prefetto in diverse città italiane, Sammartino si prepara a guidare Prato verso una stabilità efficace e condivisa. La città attende ora con fiducia le sue prime decisioni.

Prato, 11 luglio 2025 ‚ÄstIl Prefetto di Prato, Michela La Iacona, in seguito alle¬† dimissioni¬† rassegnate dalla sindaca Ilaria Bugetti, ha avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale e nominato il commissario prefettizio: √®¬†Claudio Sammartino, prefetto in pensione. Sammartino √®¬†nato a Catania nel 1954, sposato con tre figli. Negli anni al servizio della pubblica amministrazione ha ricoperto¬†la carica di prefetto in varie citt√† fra cui Torino, Reggio Calabria, Savona e Catania. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Comune di Prato, nominato il commissario prefettizio: √® Claudio Sammartino

