Comune di Prato nominato il commissario prefettizio Claudio Sammartino

Il comune di Prato si prepara a una nuova fase di amministrazione sotto la guida del commissario prefettizio Claudio Sammartino. La nomina, decisa dal presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’interno, arriva in un momento di transizione dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti. Con questa scelta, Prato punta a garantire stabilità e continuità amministrativa, segnando un passo importante verso il ritorno alla normalità politica.

PRATO –  Claudio Sammartino è stato nominato commissario prefettizio del Comune di Prato, in seguito alla sospensione dell’amministrazione comunale determinata dalle dimissioni irrevocabili della sindaca Ilaria Bugetti. La nomina è avvenuta tramite decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell’interno, dopo che la prefetta Michela La Iacona ha preso atto della situazione politica venutasi a creare e ha avviato le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale. Sammartino guiderà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

