Compravendita di cocaina ' in diretta' blitz degli agenti | il pusher fugge in bicicletta

Durante un'intensa operazione, gli agenti della polizia locale hanno intercettato un giovane di origini nigeriane coinvolto in un'operazione di compravendita di droga in diretta. Nel corso del blitz, il pusher ha tentato la fuga in bicicletta, lasciando dietro di sé un quadro inquietante di illegalità. L'episodio getta nuova luce sulla lotta allo spaccio nel territorio. Ma cosa è successo dopo? Scopriamo i dettagli e le conseguenze di questa indagine.

Scambio di droga in diretta. Mercoled√¨ 9, durante il servizio di pattugliamento, gli agenti della polizia locale hanno intercettato un giovane cittadino di origini nigeriane, gi√† arrestato in precedenza dallo stesso reparto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo √®. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

