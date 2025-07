Comportamenti indisciplinati nei centri sportivi | la Polizia Locale potenzia i controlli anche in piscina

Con l’arrivo dell’estate, la Polizia Locale di Forlì intensifica i controlli nei centri sportivi, inclusa la piscina, per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Attraverso pattugliamenti e ispezioni mirate, si rafforza la prevenzione di comportamenti indisciplinati che rischiano di compromettere il benessere di tutti. La collaborazione tra autorità e cittadini è fondamentale per mantenere ambienti sicuri e piacevoli per lo sport e il relax.

Nell' estate in corso, la Polizia Locale di Forlì, estende i propri controlli anche presso i principali centri sportivi della città, effettuando percorsi appiedati con stazionamenti. In particolare, a seguito anche di recenti segnalazioni pervenute, verranno disposti i predetti controlli presso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - centri - sportivi - polizia

Medicina estetica, sequestrati 14 centri in diverse regioni: 1160 controlli - L’attenzione sulla sicurezza nei trattamenti di medicina estetica si intensifica: 14 centri sequestrati e 1160 controlli effettuati dai Carabinieri del Nas in tutta Italia, in risposta a episodi di cronaca recenti e preoccupanti.

POLIZIA DI STATO: CONTROLLI NEI COMUNI DI PEDARA E TRECASTAGNI. SANZIONI PER 5000 EURO Una nuova operazione di controllo del territorio è stata condotta sabato pomeriggio dalla Polizia di Stato nei comuni di Pedara e Trecastagni, con l’obie Vai su Facebook

Estate in sicurezza a Forlì, la Polizia locale controllerà anche i principali centri sportivi cittadini; Campobasso. Violenza in centro, stretta della Polizia sulla ‘mala movida’; Cocaina e ubriachezza: controlli della polizia nel centro storico.

Controlli ai campetti Alfieri di San Vittore Olona: oltre 20 minorenni identificati - Più di venti ragazzi non residenti fermati a giugno nell'area inagibile dei campetti di Alfieri, ora al centro di una manifestazione di interesse per la futura gestione ... Secondo legnanonews.com

Al volante con il cellulare. I vigili ritirano tre patenti - "Durante il turno serale (18– 24) di giovedì scorso – spiega il ... Da msn.com