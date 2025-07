Como un cantiere aperto I colpi non sono finiti

Come un cantiere aperto, il nuovo capitolo del Como si sta muovendo con determinazione e aspettative. I giocatori, selezionati tra confermati e nuovi acquisti, si preparano a ritrovare la forma ideale dopo visite mediche e test atletici. Con l’obiettivo di scendere in campo al massimo, il team si appresta a vivere una stagione che promette emozioni e sfide avvincenti. La prima amichevole al Sinigaglia sarà solo l’inizio di un percorso entusiasmante...

Ieri a Mozzate è iniziato la nuova stagione del Como. Il gruppo dei convocati era ristretto a 25 giocatori e riguardava quasi solo i confermati della scorsa stagione, più alcuni nuovi acquisti. I giocatori non hanno lavorato sul campo, sono stati sottoposti a visite mediche e test atletici. Oggi inizieranno a lavorare con Fabregas e i preparatori atletici per ritrovare la forma ideale, in vista della prima partita amichevole al Sinigaglia, fra Como e Lille, di venerdì 18 luglio. Diao e Van der Brempt, che si sono infortunati alla fine della scorsa stagione, non hanno fatto vacanza e si sono allenati per farsi trovare pronti: erano già presenti al raduno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como, un cantiere aperto. I “colpi“ non sono finiti

